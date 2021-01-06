Soma'da 209 hap, 50 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Soma'da 209 hap, 50 gram esrar ele geçirildi

06.01.2021 19:07
Soma'da 209 hap, 50 gram esrar ele geçirildi, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde yeşil reçeteye tabi 209 hap ile 50 gram esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde yeşil reçeteye tabi 209 hap ile 50 gram esrar ele geçirildi.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin uyuşturucu satanlar ve kullananlara yönelik çalışmaları sürüyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında asayiş ekipleri farklı operasyonlarda yeşil reçeteye tabi 209 adet hap, 50 gram esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 2 ruhsatsız tabanca ile 8 fişek ele geçirdi.

Şüpheli 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Hisarcık, Manisa, Esrar, Soma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Soma'da 209 hap, 50 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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