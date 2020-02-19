Soma'da 25 milyon yatırımla kapalı pazar yeri açılıyor - Son Dakika
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Soma'da 25 milyon yatırımla kapalı pazar yeri açılıyor

7 saat önce

Soma İstiklal Caddesi üzerinde 25 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen kapalı pazar yeri ve katlı otopark projesinde 544 pazarcı esnafı için kura çekim süreci başladı.

Soma İstiklal Caddesi üzerinde 25 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen kapalı pazar yeri ve katlı otopark projesinde 544 pazarcı esnafı için kura çekim süreci başladı.

Belediye toplantı salonunda basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Ali Tulup, toplam 4 kattan oluşan ve 6 bin 957 metrekarelik pazar alanına sahip projede gelecek ay yer tahsislerinin yapılacağını ifade etti.

Tulup, şöyle konuştu:

"Projenin birinci katta tuhafiyeciler, peynirciler ve köylülere yerler ayrıldı. Zemin katta da sebze ve meyve satıcıları için yerlerimiz mevcut. Yürüyen merdivenler, asansörler, mescit ve tuvalet gibi alanlar bulunan modern bir pazar yeri. Toplam 6 bin 957 metrekare alanda 544 pazarcı esnafımıza noter huzurunda kura çekerek yer tahsisi yapacağız. 696 esnafımız başvurdu. Kapasitemiz 544 esnafımız için. Kalan 152 esnafımız için de ayrıca yer tahsisi için çalışıyoruz. Bu eksikliği de gidereceğiz. Teras katı ve bodrum katında da toplam 400 araçlık bir otopark yer alıyor."

Soma'da 25 milyon yatırımla kapalı pazar yeri açılıyor

İstiklal Caddesi, Ali Tulup, Soma, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:07 Kaynak: AA
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