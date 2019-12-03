Son Dakika Haberleri: Soma'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliklerle kutlandı
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Soma'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliklerle kutlandı

6 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Soma'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliklerle kutlandı, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

İlçedeki programlar SEAŞ Salonu'nda engelli bireyler ve ailelerine Soma Belediyesinin verdiği kahvaltıyla başladı.

Kahvaltı programının ardından Soma Beşyol Madenci Anıtı önünden Cengiz Topel Meydanı'na davullar eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, engelliler, aileleri, sivil toplum örgütleri ve Somalılar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile devam eden programda, Soma Huzur Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı halk oyunları gösterileri sunuldu.

Dünya Engelliler Günü, Manisa, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:30 Kaynak: AA
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