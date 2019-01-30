Son Dakika Haberleri: Soma'da 7 Eve Giren Hırsız Tutuklandı

Soma'da 7 Eve Giren Hırsız Tutuklandı

28 dakika önce

MANİSA'nın Soma ilçesinde, 7 farklı eve girerek hırsızlık yaptığı belirlenen K.Y., tutuklandı.

Soma'da 7 Eve Giren Hırsız Tutuklandı, System.String[]
MANİSA'nın Soma ilçesinde, 7 farklı eve girerek hırsızlık yaptığı belirlenen K.Y., tutuklandı.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü, kentte son 1 ay içerisinde 7 farklı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, K.Y. adlı şüphelinin hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. Düzenlenen operasyon neticesinde K.Y.'nin evinde yapılan aramada 7 farklı evden çalınan televizyon, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, tüfek, telefon, motosiklet plakası ve birçok saat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Y. tutuklandı. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:36 Kaynak: DHA

Manisa, Soma, Güncel
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