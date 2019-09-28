Son Dakika Haberleri: Soma'da 75 kişilik geçici işe 700 başvuru
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Soma'da 75 kişilik geçici işe 700 başvuru

45 dakika önce

Soma'da 75 kişilik geçici işe 700 başvuruMANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde Toplum Yararına Çalışma programı kapsamında okullarda çalıştırılmak üzere İŞKUR ile Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 75 kişilik alım için mülakat yapıldı.

Soma'da 75 kişilik geçici işe 700 başvuru

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde Toplum Yararına Çalışma programı kapsamında okullarda çalıştırılmak üzere İŞKUR ile Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 75 kişilik alım için mülakat yapıldı. 75 kişilik alıma 700 kişinin başvurduğu açıklandı.

Toplum Yararına Programlar kapsamında 9 ay çalıştırılmak üzere okullara hizmetli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı için mülakat yapıldı. Soma Öğretmenevi'ndeki mülakatlar İŞKUR ve Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden oluşan komisyon tarafından yapıldı. Başvurularda hane başı kazancın 3 bin 500 liranın altında kalma şartının ön planda olduğu belirtilirken, işe ihtiyaç sahiplerinin alınması için böyle bir yol izlendiği kaydedildi. Mülakat sonuçlarının ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.

Soma'da 75 kişilik geçici işe 700 başvuru

İŞKUR, Soma, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:23 Kaynak: İHA
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