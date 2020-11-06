Soma'da "Açık Kapı Projesi" hizmete girdi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 81 ilde başlatılan "Açık Kapı Milletin Kapısı Projesi", Manisa'nın Soma ilçesinde de hayata geçirildi.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, yaptığı açıklamada, Açık Kapı Projesi ile İlçe Hükumet Konağı'na gelen vatandaşların ilk olarak açık kapı masasına uğrayıp, buradaki görevli personelle iletişim kurarak resmi kurumlarda işlerinin daha kısa sürede ve seri bir şekilde yapılması, sorunlarına çözüm bulunması ve işlerinin çözüme kavuşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Kaymakam Akkaya, vatandaşla bire bir, güler yüzlü ve sıcak bir şekilde iletişim kurarak bürokrasi ve kırtasiyeciliğin en aza indirilmesi, vatandaşın taleplerinin elektronik ortamda alınması ve en kısa sürede sonuçlandırılmasının amaçlandığını belirtti.