Soma'da acının 8. yılı - Son Dakika
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Soma'da acının 8. yılı

13.05.2022 11:48
Soma'da acının 8. yılı

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 maden işçisi mezarları başında dualarla anıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 maden işçisi mezarları başında dualarla anıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te yaşanan maden faciasında 301 maden işçisi hayatını kaybetti. 8 yıl önce yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 maden işçisi aileleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından mezarları başında dualarla anıldı. Aileler mezar ziyaretleri yaparken Soma İlçe Müftülüğü tarafından mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okundu.

Sabah saatlerinde Maden Şehitliğini ziyaret eden Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Ali Çakır ve sendika yönetimi, kabirlere karanfil bıraktı, ailelere de baş sağlığı diledi.

Soma'yı unutmayacaklarını söyleyen Çakır, "Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak bizler şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadık. Her zaman buralardayım. Onları hiçbir zaman unutmadık. Onları dualarla hayırlarla her gün her yıl maden işçileri Sendikası olarak unutmayacağız. Bizlere bıraktıkları emanetlere sahip çıktık. Çıkmaya da devam edeceğiz" dedi.

8 yıl önceki maden kazasında oğulları Uğur Çolak'ı kaybeden Gülsüm ve İsmail Çolak çifti de gözyaşlarıyla evlatlarının kabri başındaydı. Yargılama sürecini Anayasa Mahkemesine taşıdıklarını söyleyen İsmail Çolak, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük iş kazası yaşandı. 8 yıl bizim için çok kolay geçtiği söylenemez. Acılarımız hala daha devam ediyor. Verdiğimiz adalet mücadelesi çocuklarımızla beraber göçük altında kalmıştır. Biz bu davayı Anayasa Mahkemesine taşıdık" diye konuştu. - MANİSA

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Soma'da acının 8. yılı - Son Dakika


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