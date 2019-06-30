Soma'da afet eğitimi
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Manisa (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde Manisa İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından temel afet bilinci semineri verildi.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:57 Kaynak: AA
(AA) - Manisa'nın Soma
ilçesinde Manisa İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından temel afet bilinci semineri verildi. Soma Belediyesi
Toplantı ve Düğün Salonunda, Soma Doğa Sporları Kulübü (SODOS) bünyesinde kurulan Soma Amatör Telsiz Afet Haberleşme ve Arama Kurtarma Ekibine katılan gönüller için düzenlenen seminerde Manisa İl Afet Acil Durum Müdürlüğü Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü Güray Karakaya
tarafından bilgiler verildi.
SODOS Başkanı Mustafa Alioğlu, Somalılara arama kurtarma ekibine gönüllü olarak katılmaları için çağrıda bulunarak "Bu ekipte yer almak isteyen gönüllü arkadaşlara ihtiyacımız olacaktır. Son zamanlarda yaşanan depremler ve doğa olayları da gösterdi ki doğal afetler her an kapımızı çalabilir." dedi.
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