Soma'da akıl ve zeka oyunları merkezi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Soma'da akıl ve zeka oyunları merkezi açıldı - Son Dakika

Soma'da akıl ve zeka oyunları merkezi açıldı

6 saat önce

Soma Kaymakamlığı ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğü tarafından "Zeka Cafe" adıyla akıl ve zeka oyunları merkezi açıldı.

Soma Kaymakamlığı ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğü tarafından "Zeka Cafe" adıyla akıl ve zeka oyunları merkezi açıldı.

Manisa 2023 Eğitim Projeleri (MANEP 2023) kapsamında öğrencilerin eğitim ve gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla Öğretmen Evi Müdürlüğü içindeki alanda hizmete giren Zeka Cafe, öğrencilere hem eğlenme hem kendilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Muammer Altınışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece öğrencilere değil herkese ücretsiz olarak açılan kafenin Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığını savundu.

Bazı şehirlerde atölye şeklinde ücretli olarak hizmet veren akıl ve zeka oyunları merkezleri bulunduğuna işaret eden Altınışık, "Merkezimiz için Öğretmen Evi içinde özel bir bölüm oluşturduk. Kafeterya şeklinde tasarladık. Milli Eğitim tarafından da açılan ilk merkez olma özelliğini taşıyor. Öğrencilerimizi, gençlerimizi, herkesi beliyoruz. Çok çeşitli, eğlenceli oyunlarımız var. Sesiz, sakin nezih bir ortamda kitap okumak isteyenler de kafemize gelebilirler." dedi.

İlçe Milli Eğitim Akıl ve Zeka Oyunları Koordinatörü sınıf öğretmeni Emrullah Kel, kafe bünyesinde 16 oyun ve bir de kütüphanenin kullanılabildiğini, yaklaşık 100 öğretmene eğitim verdiklerini belirtti.

Zeka Kafe'ye gelen öğrencilerden Cumhuriyet İlköğretim Okulu 4. Sınıf öğrencisi Nehir İlhan, annesinin ona Q-bitz oyununu öğrettiğini, şimdi ailesi ile aynı cafeye gelerek bu oyunu oynama şansı bulduğunu, bunun için mutlu olduğunu her hafta sonu gelmek istediğini ve çok eğlendiğini söyledi.

4. sınıf öğrencisi Eslem Karaaslan da zeka oyunları oynamayı çok sevdiğini, ilk kez bir Zeka Cafe'ye geldiğini ve cafeyi çok sevdiğini ifade etti.

Soma'da akıl ve zeka oyunları merkezi açıldı

Manisa, Soma, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:37 Kaynak: AA
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