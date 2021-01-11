Soma'da aşı takvimi belli oldu - Son Dakika

Soma'da aşı takvimi belli oldu

11.01.2021 18:07

Soma'da aşı takvimi belli oldu İlk aşılar sağlık personeli ile 65 yaş üstüne yapılacak Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Osman Çağlayan, korona virüs salgını için Çin tarafından geliştirilen Sinovac aşısının ilçede uygulamaya başlanacağını söyledi.

Soma'da aşı takvimi belli oldu

İlk aşılar sağlık personeli ile 65 yaş üstüne yapılacak

MANİSA - Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Osman Çağlayan, korona virüs salgını için Çin tarafından geliştirilen Sinovac aşısının ilçede uygulamaya başlanacağını söyledi. Manisa'ya aşıların geldiğini birkaç güne çıkması beklenen güvenilirlik testinin çıkmasıyla 13-14 Ocak gibi aşılamanın sağlık çalışanları ve 65 yaş üstüne uygulanmaya başlanacağını söyledi.

Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Osman Çağlayan, korona virüse karşı Çin tarafından geliştirilen Sinovac aşısıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Aşılamanın Soma'da da yapılacağı bilgisini veren Başhekim Çağlayan, "Dünya genelinde 20 milyon kişi aşılandı. Ülkemizde ise Çin aşısı olan Sinovac aşısında faz 3 çalışmaları devam ediyor. Gönüllü olarak 10 bin kişi aşılandı. Aşı Manisa ilimize de geldi. Aşının güvenilirlik çalışmaları tamamlandığında ilçemizde de 13-14 Ocak gibi yani birkaç gün sonra aşılama çalışmaları başlayacak. Soma Devlet Hastanesi'nde 15 aşılama odası hazırladık. Vatandaşlarımız e-nabız üzerinde öncelik durumuna göre MHRS üzerinden randevusunu oluşturarak aile sağlığı merkezleri ile Soma Devlet Hastanesi'nde aşı olacak. Tüm sağlık personellerimiz aşılanacak. Kovid19 geçirenler de 6 aylık süre sonunda aşısını olacak" dedi.

Vatandaşlar tarafından yapılan bağışların 700 bin TL'yi bulduğunu ve bu bağışlarla hastaneye techizat alındığı bilgisini veren Çağlayan, "Salgın başladığında persponelmizi korumak için çok büyük mücadele sarf ettik. Personellerimizin korona virüs ile mücadele kullandığı teçhizatlar bakımından Soma'nın firmalarından büyük destekler aldık. Soma Kaymakamımız ve Soma Belediye Başkanımızın da desteklerini gözardı edemeyiz. Bu süreçte destek sağlayan herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Soma'da aşı takvimi belli oldu
Soma'da aşı takvimi belli oldu
Soma'da aşı takvimi belli oldu
Soma'da aşı takvimi belli oldu

Soma Devlet Hastanesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Çağlayan, Soma, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Soma'da aşı takvimi belli oldu - Son Dakika


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