Soma'da Avrupa Spor Haftası etkinliği - Son Dakika

Avrupa Spor Haftası dolayısıyla Manisa'nın Soma ilçesinde doğa yürüyüşü ve bisiklet turu etkinlikleri düzenlendi.

Cengiz Topel Meydanı'ndan başlayıp Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi'nde son bulan bisiklet turuna Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Akkaya, bisiklet turunun ardından yaptığı açıklamada, sporun tabana yayılması, hareket bilincinin her yaştan ve her statüden bireyin günlük rutini haline getirilmesi amacıyla Avrupa Spor Haftası etkinliklerinin düzenlendiğini belirtti.

Akkaya, vatandaşları toplu taşıma yerine sağlıklı bir yaşam için bisiklet kullanmaya davet etti.

Etkinlikler kapsamında Hamız Dağı ile tarihi Darkale Mahallesi arasında doğa yürüyüşü düzenlendi.