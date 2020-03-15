Soma'da baraj gölünde kesik insan kolu bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Soma'da baraj gölünde kesik insan kolu bulundu - Son Dakika

Soma'da baraj gölünde kesik insan kolu bulundu

6 saat önce

Soma'da baraj gölünde kesik insan kolu bulundu Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj gölünde kesik insan kolu bulundu.

Soma'da baraj gölünde kesik insan kolu bulundu

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj gölünde kesik insan kolu bulundu.

Alınan bilgilere göre Sevişler Mahallesinde baraj gölü kıyısında çevredeki vatandaşlar tarafından omuzdan kesik insan kolu olduğu farkedildi. Durum hemen güvenlik güçlerine bildirildi. Soma İlçe Emmniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ve İlçe Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Bulunan kol muhafaza altına alınıp Adli tıpa gönderilirken, jandarma ekipleri, Manisa Su Altı arama Kurtarma Timi ile birlikte kesik kola ait cesedi arama çalışmalarına başladı.

Diğer yandan da bulunan kesik kolun kime ait olduğunun tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilerek DNA incelemesine alındı.

Soma'da baraj gölünde kesik insan kolu bulundu

Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:26 Kaynak: İHA
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