Soma'da bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde bir apartman, farklı dairelerde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, yaptığı açıklamada, alınan tedbirlere, bilinçlendirme ve denetim faaliyetlerine rağmen ilçede salgın yayılımının devam ettiğini söyledi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanın farklı dairelerde görülen vakalar nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığını belirten Akkaya, "Bu tür durumlara mahal vermemek için vatandaşlarımızın ev toplantıları, ev ziyaretleri ve topluluk oluşumuna sebep olan her türlü etkinlikten ve evlerinde kendi yakınları yaşlılarımız ile yakın temasta bulunmaktan kaçınmaları çok önemli." diye konuştu.