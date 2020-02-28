Soma'da bir maden ocağının basınçlı hava hattında patlama oldu 4 işçi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soma'da bir maden ocağının basınçlı hava hattında patlama oldu 4 işçi yaralandı - Son Dakika

Soma'da bir maden ocağının basınçlı hava hattında patlama oldu 4 işçi yaralandı

6 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

Soma'da bir maden ocağının basınçlı hava hattında patlama oldu 4 işçi yaralandı, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eynez Mahallesi'nde bulunan özel bir maden ocağında basınçlı hava hattında meydana gelen patlama nedeniyle 4 işçinin vücuduna taş ve kömür parçaları isabet etti.


Yaralanan işçiler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerden 2'si buradaki tedavilerinin ardından taburcu edildi, diğer 2 işçi ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.


Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa, Soma, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:40 Kaynak: AA
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