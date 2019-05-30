Son Dakika Haberleri: Soma'da çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edildi
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Soma'da çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edildi

1 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde 8 çalıntı motosiklet yakalandı.

Soma'da çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edildi, System.String[]
Manisa'nın Soma ilçesinde 8 çalıntı motosiklet yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Soma İlçe Jandarma Cenkyeri Karakol Komutanlığı ekipleri, Soma'nın Avdan, Cenkyeri ve Çerkez Hamidiye mahallerinde yaptığı güvenlik uygulamalarında incelediği 8 motosikletin çalıntı olduğunu belirledi.
Motosikletlerin Akhisar'da çalındığı ve Soma'da satıldığı tespit edildi.
Motosikletler Akhisar'daki sahiplerine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:02 Kaynak: AA
Jandarma, Motosiklet, Manisa, Soma, Güncel
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