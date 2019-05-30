Soma'da çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edildi
1 saat önce
Manisa'nın Soma ilçesinde 8 çalıntı motosiklet yakalandı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:02 Kaynak: AA
'nın Soma
ilçesinde 8 çalıntı motosiklet yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Soma İlçe Jandarma Cenkyeri
Karakol Komutanlığı ekipleri, Soma'nın Avdan
, Cenkyeri ve Çerkez Hamidiye
mahallerinde yaptığı güvenlik uygulamalarında incelediği 8 motosikletin çalıntı olduğunu belirledi.
Motosikletlerin Akhisar
'da çalındığı ve Soma'da satıldığı tespit edildi.
Motosikletler Akhisar'daki sahiplerine teslim edildi.
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