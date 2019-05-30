Soma'da çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edildi

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Mağaraya sıkıştırılan teröristler böyle teslim oldu

Başkent'te toplu taşımada bir ilk: Özel yolculara özel koltuklar

Hakim, şikayetçi olduğu davaya bakıp kendisini duruşmaya davet etti