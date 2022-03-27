SOMA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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SOMA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

27.03.2022 18:21

MANİSA'nın Soma ilçesinde ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MANİSA'nın Soma ilçesinde ormanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Soma ilçesi kırsal Uruzlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 14.30'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına 3 arazöz ve su tankerleri ile müdahale edildi. Mahalleli de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 45 dakikada kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

SOMA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
SOMA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
SOMA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
SOMA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
SOMA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
SOMA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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