Soma'da çıkan orman yangınında bir mahalle boşaltıldı (2) - Son Dakika

Soma'da çıkan orman yangınında bir mahalle boşaltıldı (2)
KONTROL ALTINA ALINDIManisa'nın Soma ilçesi Tekeli Işıklar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahaleleri ile kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Manisa'nın Soma ilçesi Tekeli Işıklar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahaleleri ile kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Haber: Serkan ÖZDEMİR/SOMA(Manisa),
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