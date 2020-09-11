Soma'da, drone destekli maske denetimleri başladı - Son Dakika

Manisa'nın Soma İlçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, cadde ve sokaklarda drone ile maske denetimi yapılıyor.

Soma'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbir ve yasakların uygulanmasına ilişkin denetimler Soma Kaymakamlığı koordinasyonunda yapılıyor.

Kaymakam Fatih Akkaya'nın da bizzat katıldığı denetimlerde, ilçe merkezinde yoğunluk yaşanan cadde ve sokaklarda doren kullanılmaya başlandı.

Drone destekli yapılan denetimlerde maske takmayan vatandaşlar tespit edilerek uyarılıyor ve cezai işlem uygulanıyor.

Öte yandan Soma Kayamakmlığı'ndan yapılan açıklamada, Covit-19 salgınına karşı alınan tedbir ve yasakların uygulanmasına ilişkin ilçe genelinde bu zamana kadar yapılan denetimlerde, toplam 313 bin 260 Lira İdari işlem cezası uygulandığı ve cezaların tebligat işlemlerine başlanarak, en kısa sürede tahsilat işlemleri gerçekleştirileceği bildirildi.