Soma'da eğitim kurumları yüz koruyucu maske ve cerrahi maske üretimine başladı - Son Dakika

Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Soma Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) sağlık çalışanlarının kullanımına yönelik olarak yüz koruyucu maske üretmeye başladı.

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Can, yaptığı açıklamada, 3 boyutlu yazıcılar aracılığıyla yüz koruyucu maske üretimine başladıklarının belirtti.

Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Samih İli ise 3 boyutlu yazıcının bir maskeyi 2,5 saatte ürettiğini belirterek, "Günlük üretim ortalamamız 7 maske. Üretilen yüz koruyucu maskeler, Soma Devlet Hastanesi'ne teslim edilecek." dedi.

İlçede aynı şekilde yüz koruyu maske üretimine başlayan Soma BİLSEM'in Müdürü Umut Kocabıyık da "BİLSEM olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç duyulan koruyucu maske üretimine başladık. Günlük ortalama 8 maske üretimi gerçekleştiriyoruz. Üretilen maskeleri sağlık kurumlarına teslim edeceğiz." diye konuştu.