SOMA'DA HAYATINI KAYBEDEN 301 MADENCİ ANILIYOR - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden faciasında yaşamını yitiren 301 işçi, düzenlenen yürüyüşle anıldı.

13 Mayıs 2014 Salı günü Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'de meydana gelen maden faciasında yakınlarını, arkadaşlarını, babalarını, eşlerini kaybeden Somalılar, Cengiz Topel Meydanı'ndaki Soma Hükümet Konağı önünde toplandı. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 100 kişi katıldı. Kalabalık grup, Atatürk Caddesi'ne takiben yürüyen grup, Beşyol'daki Madenci Heykeli'nin önüne geldi. Yol boyunca, "Soma uyuma 301'e sahip çık", "Çalışırken ölmek istemiyoruz" ve '301'i unutma, unuturma" sloganları atan kalabalık, madenciler için yoklama aldı. Adı okunan yaşamını yitiren madenci için kalabalık, 'burada' yanıtını verdi. Kalabalık daha sonra Madenci Heykeli önünde saygı duruşunda bulundu.

Kalabalık daha sonra soma maden Şehitliği ve Anıtı'na geçip, yaşamını yitiren 301 madencinin mezarlarına çiçek bırakıp, dua etti. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından kalabalık sessizce ayrıldı.