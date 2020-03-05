Soma'da hayırsever aileden okula kütüphane bağışı - Son Dakika

Soma'da 525 öğrencinin eğitim gördüğü Turgutalp İlköğretim ve Ortaokulu'na mahallenin ilk muhtarı merhum Hasan Yağcı adına hayırsever oğlu Siyami Yağcı ve ailesi tarafından kütüphane bağışlandı.

Kütüphanenin açılışına Kaymakam Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Ali Tulup, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Can, Turgutalp Muhtarı Gülay Erdal, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Altıntaş, anlamlı davranışları ve eğitime verdikleri destekten dolayı Yağcı ailesine teşekkürlerini iletti.