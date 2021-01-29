Soma'da hayırsever iş adamının yaptıracağı okulun temeli atıldı - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde, hayırsever iş adamı Ramazan Güral tarafından yaptırılacak 28 derslikli okulun temeli törenle atıldı.

Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulunun yıkılarak yerine yenisinin inşa edilmesi nedeniyle, okulun bulunduğu alanda temel atma töreni düzenlendi.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, törende, desteklerinden dolayı Ramazan Güral'a teşekkür etti, okulun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Okulun fiziki şartlarının artık yeterli olmadığını belirten Özkan, "Bunu ifade ettik ve bu çağrıya hayırsever Ramazan Güral'dan karşılık geldi. Okulun yeni binada da aynı başarı çizgisini sürdürmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici de 28 derslikli yeni okul binasının kaba inşaatının iş adamı Güral tarafından yaptırılacağını, Milli Eğitim Bakanlığının diğer işleri ve Soma Belediyesinin de çevre düzenlemesini üstleneceğini vurguladı.

İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün dua etmesi ve kurban kesiminden sonra Milletvekili Özkan ve beraberindekiler ilk harcı attı.

Törene, Soma Kaymakam Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak, iş adamı Güral'ın yakınları ve diğer ilgililer katıldı.