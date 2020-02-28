Soma'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soma'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika

Soma'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

6 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde İdlib'de Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi.

Soma'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde İdlib'de Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi.

İnönü Mahallesi sakinlerinin organize ettiği program, cuma namazının ardından Mevlana Camisi'nde düzenlendi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlit okunmasının ardından pilav hayrı yapıldı.

Mahalle sakinlerinden Fatih Avcı, "Dün gece Suriye'de askerlerimize yapılan elim saldırı bizi kahretti. Şehitlerimiz için böyle bir düşüncemiz vardı. Dün geceden sonra hemen yapmayı istedik. Büyük bir acı yaşadık, çok üzüldük. Hayrımız için kendi aramızda para topladık kimseden destek almadık. Allah şehitlerimiz için yaptığımız hayrı kabul etsin." dedi.

Programa Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da katıldı.

Manisa, İdlib, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk savaş uçakları, hava sahası engelini uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla aştı
İdlib'de yaralanan askerden duygulandıran paylaşım: En kısa zamanda iyileşip görevime geri döneceğim Gökhan Gönül: Bu maçı oynamak zulüm geldi İdlib'de Türk askerine yönelik provokatif sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 23:11:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Soma'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]