Manisa'nın Soma ilçesinde belediye ve kent konseyi işbirliği ile "İhtiyacın yoksa koy, ihtiyacın varsa al" kampanyası başlatıldı.

Kent Konseyi Başkanı Mustafa Alioğlu, ilçede Çarşamba Pazaryeri alanında oluşturulan noktalarda afişler ile askılar konulduğunu belirterek, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlatılan kampanyada dileyen vatandaşlar askılara gıda malzemesi asıyor, ihtiyaç sahipleri de alıyor. İhtiyaç sahiplerine pazar yerinde ulaşmayı hedefledik." dedi.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ise başlatılan kampanyayla hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi olduklarını söyledi.