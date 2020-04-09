Soma'da iki apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Soma'da iki apartman karantinaya alındı
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Manisa'nın Soma ilçesinde iki apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
Manisa'nın Soma ilçesinde iki apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklama göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği Turgutalp ile Cuma mahallelerindeki 2 apartmanın karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızı Kovid-19 salgınından korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar söz konusu adreslerde karantina uygulaması başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 06:12 Kaynak: AA
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