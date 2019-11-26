Son Dakika Haberleri: Soma'da inşaat firmalarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı
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Soma'da inşaat firmalarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

7 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü tarafından inşaat firmalarına yönelik, "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Soma'da inşaat firmalarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü tarafından inşaat firmalarına yönelik, "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Soma Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde, Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Günay Özcan'ın da aralarında bulunduğu yetkililer, müteahhit ve inşaat firması çalışanlarına yönetmelik hakkında bilgi verdi.

Soma TSO Başkanı Cem Doğan, toplantının oldukça yararlı geçtiğini bildirdi.

Manisa, Soma, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:04 Kaynak: AA
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