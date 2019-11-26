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Soma'da inşaat firmalarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı
7 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü tarafından inşaat firmalarına yönelik, "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:04 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü tarafından inşaat firmalarına yönelik, "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Soma Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde, Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Günay Özcan'ın da aralarında bulunduğu yetkililer, müteahhit ve inşaat firması çalışanlarına yönetmelik hakkında bilgi verdi.
Soma TSO Başkanı Cem Doğan, toplantının oldukça yararlı geçtiğini bildirdi.
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