Soma'da iş yerlerine denetim - Son Dakika
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Soma'da iş yerlerine denetim

6 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde bazı gıda işletmeleri belediye ekipleri tarafından denetlendi.

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Manisa'nın Soma ilçesinde bazı gıda işletmeleri belediye ekipleri tarafından denetlendi.

Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Yeri Denetim ekibi, ilçedeki restoranlar, kafeteryalar, fırınlar, gözlemeciler, şarküteriler ve marketler olmak üzere birçok iş yerinin denetledi.

Yapılan uygulamada, işletmelerin ruhsatları, hijyen ve genel temizlikleri başta olmak üzere bir çok konuda kontrolleri yapıldı.

Kurallara uyan işletmelere teşekkür edilirken, verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlamayan iş yerlerine de cezai işlem uygulandı. 9 iş yerine uyarı yapılırken bir iş yerine ruhsat harici faaliyetten, bir iş yerine de genel temizlikten cezai işlem uygulandı.


Belediye yetkilileri diğer meslek kollarında faaliyet gösteren iş yerlerine de denetimlerine devam edeceklerini açıkladı.

Zabıta Müdürlüğü, Soma Belediyesi, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:04 Kaynak: AA
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