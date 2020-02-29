Soma'da istinat duvarı çöktü, mahallenin yolu kapandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Soma'da istinat duvarı çöktü, mahallenin yolu kapandı - Son Dakika

Soma'da istinat duvarı çöktü, mahallenin yolu kapandı

6 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde aşırı yağışlar sebebiyle Sarıkaya Mahallesi'nin girişinde bulunan istinat duvarı çöktü.

Soma'da istinat duvarı çöktü, mahallenin yolu kapandı, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde aşırı yağışlar sebebiyle Sarıkaya Mahallesi'nin girişinde bulunan istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu can veya mal kaybı yaşanmazken, mahallenin giriş yolu kapandı.


Soma'da dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış, Sarıkaya Mahallesi girişinde yer alan istinat duvarının bir bölümünün çökmesine neden oldu. Çökme sonucu yola dökülen toprak yığını ve duvar parçaları nedeniyle mahalleye giriş yolu kapandı. Jandarma, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, şans eseri herhangi bir can veya mal kaybı meydana gelmedi. Yolda bulunan toprak yığının kaldırılması için çalışma başlatıldı. - MANİSA

Sarıkaya, Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:42 Kaynak: İHA
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