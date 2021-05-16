Soma'da kaçak balık avına geçit yok - Son Dakika

Soma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri, Sevişler Barajı'nda kaçak balık avcılığı yapan bir kişiyi suçüstü yakalarken, ağa takılan balıkları güvenlik şekilde suya geri bıraktı. Ekipler ayrıca yeni serildiği tespit edilen ağlara da el koydu.

Soma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'nda da kaçak balık avına geçit vermedi. Su ürünleri ekipleri Sevişler Barajı'nda yaptıkları denetimlerde kaçak avcılık yapan bir kişiyi suç üstü yakalayarak, idari para cezası kesti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlçe Müdürlüğümüz su ürünleri denetim ekibi Ramazan Bayramı arifesinde Sevişler Barajı'nda yasak zamanda kaçak balıkçılığın önüne geçilmesi amacıyla yaptığı denetimlerde koya ağ germede kullanılan 1 adet derme çatma sal, kıyıda çuval içerisinde yakalanmış iki adet sazan ve koya ağ gererken 1 şahıs suç üstü yakalanmış olup şahsa yasak zamanda ağ ile avlanmadan idari para cezası uygulanmıştır. Ağlarda ve çuval içerisinde bulunan balıklar güvenli şekilde suya geri bırakılmıştır. Ayrıca kaçak avcılık yapmak için hazırlık yapan kişiler denetim ekibimizi görünce plakasız traktörü olduğu yerde bırakarak kaçmışlardır. Yine ilçe müdürlüğümüz su ürünleri denetim ekipleri Sevişler Barajı'nda yasak zamanda kaçak balıkçılığın önüne geçilmesi amacıyla yaptığı denetimlerde koylara gerilmiş 2 adet ağ ele geçirilmiştir. Henüz yeni serildiği tespit edilen ağlara el konulmuştur" denildi. - MANİSA