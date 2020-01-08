Soma'da kar nedeniyle kapanan yollarda çalışma yürütülüyor - Son Dakika

Soma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu mahallelerde kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Yağcılı, Tabanlar ve Kayrakaltı Mahallelerinde kar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yollar tuzlanarak ulaşıma açıldı.

Ekipler, mahalle içindeki yolların açık tutulması için Yağcılı, Tabanlar, Bozarmut, Kayrakaltı, Türk Piyale, Çerkez Sultaniye, Kozluören, Uruzlar, Büyük Güney, Evciler ve Küçük Güney mahalle muhtarlıklarına da tuz çuvalları teslim etti.