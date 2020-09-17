Kaymakam Akkaya ve Belediye Başkanı Tulup, koronavirüs denetimine katıldı - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde Kaymakam Fatih Akkaya ve Belediye Başkanı Ali Tulup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamınındaki denetime katıldı.

Sanayi Sitesi'ndeki denetimlerde Soma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cem Doğan da yer aldı.

Maske takanlara teşekkür eden Akkaya, takmayanları ise uyardı.

Akkaya, "Allah güç kuvvet versin. Sağlımız için sevdiklerimiz için maskeleri takalım. Gençliğimize güvenmeyelim. Biz şimdi uyarıyoruz ama denetimler sürecek ve tedbirlere uymayanlara cezai işlem uygulanacak." şeklinde konuştu.

Öte yandan, ilçe merkezinde de drone destekli denetimler denetimler devam ediyor. Maske takmayan vatandaşlara cezai işlemi uygulanıyor.