Soma'da kediyi kurtaran temizlik görevlileri, belediye başkanı tarafından ödüllendirildi - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde kafası çay kutusuna sıkışan kediyi kurtaran temizlik işçileri, Belediye Başkanı Ali Tulup tarafından ödüllendirildi.

Zafer Mahallesinde görev yaptıkları sırada, çöp konteynerinde kafası çay kutusuna sıkışan kediyi kurtaran temizlik işçileri Erhan Arslan, Müjdat Arslan ve Salih Çınar, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup tarafından başkanlık makamında kabul edildi.

Duyarlı davrandıkları ve kediyi kurtardıkları için işçilere tek tek teşekkür eden Başkan Tulup, " Başta Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve çalışanlarımıza böyle duyarlı oldukları için teşekkür ederim. Hep söylüyoruz toplantılarımızda empati kurarak çalışalım diye. Çöp bidonunu döktükten sonra etrafını nasıl temizliyorsak, boşaltmadan önce de içinde bir canlı var mı diye kontrol etmeliyiz. Böyle duyarlı olduğunuz için kutluyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.

Tulup, temizlik işçilerine hediye vererek teşekkür etti.