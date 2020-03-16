Soma'da kesik kola ait cesedi aramaya hava muhalefeti engeli - Son Dakika
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Soma'da kesik kola ait cesedi aramaya hava muhalefeti engeli

6 saat önce

MANİSA'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Gölü, kenarında bulunan ve 8 gün önce kırsal Bayat Mahallesi'nden kaçırılan Özcan Eren'e (22) ait olduğu şüphesi ile DNA incelemesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kesik kola ait cesedin bulunması için gölde arama çalışmalarına devam edildi.

Soma'da kesik kola ait cesedi aramaya hava muhalefeti engeli, System.String[]
MANİSA'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Gölü, kenarında bulunan ve 8 gün önce kırsal Bayat Mahallesi'nden kaçırılan Özcan Eren'e (22) ait olduğu şüphesi ile DNA incelemesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kesik kola ait cesedin bulunması için gölde arama çalışmalarına devam edildi. Hava muhalefeti nedeniyle göl yüzeyinde botla çalışma yapılamazken, suda bir dalgıç polisle yarım saat süreyle yapılan aramadan sonuç alınamadı. Arama çalışmalarını Özcan Eren'in gözü yaşlı annesi Hatice Eren (52) ve babası İsmail Eren (50) de izleyip, ölü veya diri oğullarının bulunmasını istedi.

Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında, geçen 14 Mart'ta öğleden sonra, çevredeki vatandaşlar tarafından, omuzdan kesik insan kolu olduğu fark edildi. Durum hemen güvenlik güçlerine bildirildi. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Bulunan bir erkeğe ait olduğu belirlenen kesik kol muhafaza altına alınıp, DNA incelemesi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma Timi ile birlikte kesik kola ait cesedi arama çalışmalarına başladı. Güvenlik güçleri kolun 8 gün önce kırsal Bayat Mahallesi'nden kaçırılan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Özcan Eren'e ait olabileceği şüphesi üzerine yoğunlaştı.

EREN'İN DEDESİNDEN 450 BİN LİRA FİDYE İSTENMİŞ

Jandarma ve polis ekipleri, ilçedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden bekar olan Eren'in en son ilçe çıkışında, ilçede veteriner kliniği işleten Mehmet Tahta'nın (33) otomobilinde olduğunu belirledi. Yine görüntülerden Tahta'nın ilçeye dönüşünde yalnız olduğu tespit edildi. Ayrıca Tahta'nın cep telefonu ile en son görüşmelerinin de Sevişler Baraj Gölü çevresinden yapıldığı belirlendi. Güvenlik güçleri, kaçırılan Özcan Eren'in dedesinden 450 bin lira fidye istendiği bilgisine de ulaştı. Bunun üzerine jandarma ve polis, ortak operasyonla veteriner hekim Tahta'yı evinde yakaladı. Çelişkili ifadeleri üzerine Tahta, gözaltına alındı. Tahta,  jandarmadaki ifadesinde, Özcan Eren'in dedesine gönderilen fidye mektubunu kendisinin yazdığını itiraf ettiğini ancak cinayeti kendisinin işlemediğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Tahta, tutuklandı.

ARAMA ÇALIŞMALARINI AİLESİ DE İZLEDİ

Kesik kola ait cesedin bulunması için bugün sabah saatlerinden itibaren Sevişler Baraj Gölü'nde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden gelen 1'i dalgıç 5 kişilik ekiple arama çalışmalarına devam edildi. Dalgıç polis, tüple dalış yaparak gölette yaklaşık yarım saat süreyle arama yaptı. Ancak., bir sonuç alınamadı. Botla su yüzeyinde yapılması planlanan çalışma ise hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Arama çalışmalarını Özcan Eren'in annesi Hatice Eren ile maden işçisi olan babası İsmail Eren de izledi. Baba İsmail Eren, arama çalışmaları sırasında ayakta duramayıp, oturarak oğlu için gözyaşı döktü. Oğlunun ölü veya diri bir an önce bulunmasını isteyen baba Eren, "Eğer oğlumun başına bir şey geldiyse bunun da sorumlularının en ağır cezayı almasını istiyorum. Bir kol çıkmış. O kolun oğluma ait olduğu iddiaları var. Eğer öyleyse bir an önce vücudunun kalan diğer bölümünün de bulunmasını istiyorum" dedi.

Anne Hatice Eren de, "Şayet oğlum öldürüldüyse, lütfen öldüren kişi yerini söylesin. En azından ölüsünü bulalım ki oğlumun bir mezarı olsun. Böyle çaresiz bir şekilde beklemek çok kötü bir şey. Oğlumun öldüğünü bilsem, en azından acımı içime gömüp, katlanmaya çalışırım. Artık dayanamıyoruz. Yüreğim yanıyor. Oğlum, askerden geleli daha 1 yıl olmuştu. Bu yaşına kadar ona gözüm gibi baktım. Bir evlat kolay büyütülmüyor. Lütfen, bir an önce bana oğlumu ölü veya diri bulun" diyerek, acısını dile getirdi. Arama çalışmalarına rüzgarın etkisini kaybetmesi halinde tekrar başlanacağı bildirildi.


- Manisa
Kesik, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:32 Kaynak: DHA
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