Soma'da kök hücre bağış kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Manisa'nın Soma İlçesinde Türk Kızılay Soma Şubesi tarafından 25 yaşındaki lösemi hastası genç için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisiyken 8 ay önce lösemi teşhisi konularak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Ömer Deveci için memleketi Soma'da "Donör Ol Hayata ve Ömer'e Umut Ol" kampanyası kapsamında kan ve kök hücre bağış etkinliği yapıldı.

Türk Kızılay Soma Şube Başkanı Aziz Günal, kampanya kapsamında Cengiz Topel Meydanında kurulan stantlarda 3 gün süresince 204 kök hücre ve 274 kan bağışı toplandığını söyledi.