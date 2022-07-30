Soma'da bir maden firmasının şlam havuzunda çalışan iş makineleri çökme sonucu havuza gömülürken, bir işçi kurtarıldı, bir işçi aranıyor

Kaynak: DHA

Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Soma'da kömür ocağında şlam havuzu çöktü, kepçe operatörü için kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika

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