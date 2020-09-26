Soma'da korona denetimlerinde 736 bin TL ceza yazıldı - Son Dakika

Soma'da korona denetimlerinde 736 bin TL ceza yazıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda korona virüs ile mücadelede bugüne kadar 21 bin 352 kişi ve işletmenin denetlendiği ve kurallara uymayanlara 736 bin 936 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Soma'da korona denetimlerinde 736 bin TL ceza yazıldı, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda korona virüs ile mücadelede bugüne kadar 21 bin 352 kişi ve işletmenin denetlendiği ve kurallara uymayanlara 736 bin 936 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Soma Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada; "11 Mart 2020 tarihinden 24 Eylül 2020 tarihine kadar Covid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler gerçekleştirilmiştir. İlçe Kaymakamımızın başkanlığında, belediye başkanı, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı denetimlerde vatandaşlar maske, sosyal mesafe, hijyen ve Covid-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberine uyulması konusunda uyarıldı.

Bugüne kadar yapılan denetimlerde ilçemiz genelinde, 76 ekip ve toplam 340 personel sahada görev aldı. 21 bin 352 kişi/işletme denetlenerek, tedbir ve yasaklara uymamaktan toplam 736 bin 936 TL idari para cezası uygulandı" denildi. - MANİSA

Soma'da korona denetimlerinde 736 bin TL ceza yazıldı
Soma'da korona denetimlerinde 736 bin TL ceza yazıldı

Türk Lirası, Koronavirüs, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 10:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Soma'da korona denetimlerinde 736 bin TL ceza yazıldı - Son Dakika

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