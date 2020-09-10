Soma'da kültür evi açıldı - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde yapımı tamamlanan kültür evinin açılışı yapıldı.

Soma Belediyesince Karamanlı Mahallesindeki tarihi bir ev restore edilerek oluşturulan Soma Kemahlı Kültür Evi'nin açılışına AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Kaymakam Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ali Tulup da katıldı.

Tulup evin ilk sahibi olan Kemahlı Ahmet Efendi'nin isminin yaşatılması için kültür evine Soma Kemahlı Kültür Evi ismini verdiklerini, kültür evinde kıymetli antika ve tarihi el işi eşyalarının kaydetti.

Tarihi Damgacı Camisindeki restorasyon çalışmalarında da sona gelindiğini aktaran Tulup, caminin kısa sürede açılacağını söyledi.

Milletvekili Özkan ve beraberindeki heyet, kültür evini gezerek Belediye Folklor Topluluğu ve Sanatları Eğitmeni Ahmet Sis'ten bilgi aldı.

Kültür evi içinde tarihi eserler ile donatılmış, mutfak, çeyiz odası, sünnet odası, sergi odası, fotoğraf odası, oturma odasının yer aldığını belirten Sis, 1800'lü yıllardan kalan tarihi evin aslına uygun olarak restore edildiğini, Soma'nın tarih ve kültürünü yansıtan tamamen tarihi el işi sanat ürünleri ve eşyalar ile donatıldığını ifade etti.