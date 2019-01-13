Son Dakika Haberleri: Soma'da Maden Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Soma'da Maden Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

53 dakika önce

Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.

Soma'da Maden Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçedeki özel bir madencilik işletmesine ait ocakta "kamalama" işlemi yapılırken meydana gelen kazada iki işçinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Emin Karaçam'ın müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Ayağı kırılan diğer işçinin tedavisini sürdüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:50 Kaynak: AA

Madencilik, İşçi, Manisa, Soma, Güncel
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