Soma'da maden ocağında göçük: 1 ölü - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde bir madende bakım onarım sırasında meydana gelen göçükte 1 maden işçisi hayatını kaybetti 1 maden işçisi yaralandı. Göçük altında kalan 2 maden işçisinin kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.



Olay, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir maden işletmesinde üretim faaliyetlerinin bulunmadığı galeri bölümünde bakım yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Meydana gelen göçük sonrası sağlık ekiplerine haber verilirken, göçük altından 1 maden işçisinin cansız bedeni çıkarıldı. 1 maden işçisinin de yaralandığı olayda göçük altında kalan 2 maden işçisinin kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. - MANİSA