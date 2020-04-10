Soma'da maden ocağında göçük: 1 ölü - Son Dakika

Soma'da maden ocağında göçük: 1 ölü (3)

ÖZEL EKİP KURULDU Manisa'nın Soma ilçesinde, 1 kişinin yaşamını yitirdiği maden kazasında göçük altında kalan iki işçiyi kurtarma çalışmaları için 30 kişilik özel ekip kuruldu. Cenkyeri Mahallesi'ndeki kömür madeninin, ikinci katındaki, yerin 400 metre altında bulunan doğu 10 panosu olarak bilinen bölümünde meydana gelen göçükte, iki işçiyi kurtarmak için çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarını maden ocağının girişinde Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oruç Fevzi Kara, Soma Belediye Başkanı AK Partili Ali Tulup da yakından takip ediyor. ÖLEN MADENCİNİN CESEDİ MORGA KALDIRILDI

Öte yandan göçük altında yaşamını yitiren maden işçisi 33 yaşındaki Ersin Özdoğan'ın cansız bedeni önce Soma Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

2 İŞÇİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir kömür ocağında yaşanan göçükte kurtarılmayı bekleyen maden işçilerinden ikisinin de cansız bedenine ulaşıldı. Ölen kişilerden Salih Ayber(36)?in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilirken, yaşamını yitiren diğer işçi Erdinç Karaveli(40)?nin de evli olduğu bildirildi. Ayber ve Karaveli'nin cansız bedenleri Soma Devlet Hastanesi morguna getirildi. Böylelikle maden faciasında ölü sayısı 3 oldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Manisa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Soma İlçemizde, bir maden ocağında, üretim faaliyetlerinin bulunmadığı galeri bölümünde yapılan bakım onarım faaliyetleri sırasında meydana gelen göçük sebebiyle 1 maden işçimiz vefat etmiş, 1 maden işçimiz göçük altından hafif yaralı olarak çıkarılmış, göçük altında kalan 2 işçimiz için de kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Yapılan kurtarma çalışmalarına rağmen maalesef göçük altında kalan 2 maden işçimizin de cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Göçük altından hafif yaralı olarak çıkarılan maden işçimizin tedavisi yapılarak hastaneden taburcu edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."