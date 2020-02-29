Soma'da maden ocağında patlama meydana geldi, 4 işçi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soma'da maden ocağında patlama meydana geldi, 4 işçi yaralandı - Son Dakika

Soma'da maden ocağında patlama meydana geldi, 4 işçi yaralandı

59 dakika önce

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden işletmesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, özel bir maden işletmesindeki basınçlı hava hattında patlama meydana geldi. Patlama sonucu zeminde bulunan ve basınçlı havanın teması ile birlikte ortama saçılan taş, toprak ve kömür parçalarına maruz kalan 4 kişi yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Yaralılar tedavileri yapılmak üzere Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından 2 işçinin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği, 2 işçi işçinin ise taburcu edildiği öğrenildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Soma'da maden ocağında patlama meydana geldi, 4 işçi yaralandı
İşçi, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:05 
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