SOMA'DA MADEN OCAĞINDA ZEHİRLENME 1 İŞÇİ ÖLDÜ, 5 İŞÇİ TEDAVİYE ALINDI - Son Dakika
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SOMA'DA MADEN OCAĞINDA ZEHİRLENME 1 İŞÇİ ÖLDÜ, 5 İŞÇİ TEDAVİYE ALINDI

11.04.2023 20:22

MANİSA'nın Soma ilçesinde maden ocağında çalışma alanı açmak için yapılan kontrollü patlatmada karbonmonoksit gazından zehirlenen işçilerden Tevfik Pazarcık (30) yaşamını yitirirken, 5 işçi hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlandı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde maden ocağında çalışma alanı açmak için yapılan kontrollü patlatmada karbonmonoksit gazından zehirlenen işçilerden Tevfik Pazarcık (30) yaşamını yitirirken, 5 işçi hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlandı.

Soma Eynez Mahallesi'ndeki özel bir şirketin işlettiği maden ocağında, saat 05.00 sıralarında, çalışma alanı açmak için kontrollü patlatma gerçekleştirildi. Patlama sonrası oluştuğu değerlendirilen karbonmonoksit gazından etkilenen işçilerden 2 çocuk babası Tevfik Pazarcık (30), olay yerinde hayatını kaybetti. Gazdan etkilenen işçilerden Şakir Bilbey, Alper Aksoy, Fatih Karahisar, Mustafa Gül ve Ali Anıl Palamut ise tedavi edilmek üzere Soma Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen işçilerin, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Soma ilçesinde maden ocağında çalışma alanı açmak için yapılan kontrollü patlatmada ortaya çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenmelerle ilgili Manisa Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, Soma İlçesi Eğnez Mahallesi'nde 11 Nisan'da saat 05.00 sıralarında faaliyet gösteren bir maden ocağında çalışmakta olan 4 kişi karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle yaralanmış; yaralılardan 1 kişi hayatını kaybetmiştir. Ayrıca yaralıları kurtarmak için aşağı inerek zehirlenmeden etkilenen 2 kişi de kontrol amaçlı Soma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştır ifadelerine yer verildi.

MADEN OCAĞI ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili maden işletmesinden yapılan açıklamada ise Soma'da bulunan maden işletmemizde, tavan taşını kırmak ve çalışma alanı açmak için yapılan kontrollü patlatma sonrası oluşan karbonmonoksit gazından kaynaklı zehirlenme gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu kaza nedeniyle ne yazık ki bir çalışanımız hayatını kaybetmiştir. Etkilenen diğer çalışma arkadaşlarımızın da ilk müdahaleleri yapıldı. Şu an hastanede kontrol altındalar denildi.

Kaynak: DHA
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Soma'da maden ocağında zehirlenme: 1 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi tedavi altında Soma'da maden ocağında zehirlenme: 1 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi tedavi altında Soma'da maden ocağında zehirlenme: 1 işçi öldü, 5 işçi tedaviye alındı (3) Soma'da maden ocağında zehirlenme: 1 işçi öldü, 5 işçi tedaviye alındı (3)

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Son Dakika Güncel SOMA'DA MADEN OCAĞINDA ZEHİRLENME 1 İŞÇİ ÖLDÜ, 5 İŞÇİ TEDAVİYE ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SOMA'DA MADEN OCAĞINDA ZEHİRLENME 1 İŞÇİ ÖLDÜ, 5 İŞÇİ TEDAVİYE ALINDI - Son Dakika
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