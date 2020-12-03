Soma'da maden ocaklarının arasında kalan mahalle için taşınma kararı - Son Dakika

Türkiye'nin kömür üretim merkezlerinden Manisa'nın Soma ilçesinde 5 maden ocağı işletmesinin arasında kalan bir mahallenin taşınması için kamulaştırma kararı alındı.

Yaklaşık 300 yıl önce Soma'ya 30 kilometre uzaklıkta kurulan Eynez Mahallesi, 1900'lü yıllarda bölgede madenciliğin başlamasıyla büyüdü. 140 hanede 260 kişinin yaşandığı mahalle, 1960'lardan sonra bölgede yeni sahalarının devreye alınmasıyla 5 maden ocağının ortasında kaldı.

Maden sahalarının yerleşim yerinin 500 metre yakınına kadar gelmesi ve yer altındaki galerilerde yürütülen çalışma sonucu yüzeyde çökmeler görülmeye başlandı.

Çökmeler nedeniyle ev ve yollarda hasarın oluşması sonucu, bazı mahalle sakinleri evlerini tahliye etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının geçen yıl aldığı kararla mahallenin büyük bölümünün kamulaştırılmasına karar verildi. Mahallenin kamulaştırma sürecinin tamamlanmasının ardından köylüler mağdur edilmeden uygun bir yere taşınması planlanıyor.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, AA muhabirine Eynez Mahallesiyle ilgili kamulaştırma sürecinin devam ettiğini belirterek, sürecin tamamlanmasının ardından mahalle sakinlerini mağdur etmeden uygun bir yere taşıyacaklarını söyledi.

Şu ana kadar Eynez sakinlerine 3 farklı adrese taşınmayı önerdiklerini ancak mahallelinin bu adreslerin yerine mevcut mahalleye daha yakın olan bir orman arazisini istediğine belirten Akkaya, "Köylüye yer bulmayla ilgili süreç devam ediyor. İstedikleri bölge orman arazisi. Süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı takip ediyor. Devlet olarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, uygun bir yer bulacağız." dedi.

Mahalle Muhtarı Yücel Uyar da yeni açılan ocakların mahallenin altından kömür aldığını, bu nedenle yer altında oluşan boşluğun zamanla yer üstünde çöküntü ve binalarda çatlamaya yol açtığını anlattı.

Köyün taşınmasına karar verildiğini belirten Uyar, madenciliğin yanında tarımla da uğraştıklarına dikkati çekerek, hem çocuklarının geçtiği topraklardan kopmak hem de günlerinin büyük bölümünü geçirdikleri tarlalarından uzaklaşmak istemediklerini söyledi.

Mahalle sakinlerinin göçük riski nedeniyle zor bir karar da olsa 300 yıllık mahalleden taşınmak istediğini ancak kendilerine önerilen 17 kilometre ila 80 kilometre uzaklıktaki bölgeleri uzak bulduklarını anlatan Uyar, "Taşınalım ama tarım alanlarımız, mezarlarımız bu köyde. Bize önerilen 3 yere alternatif olarak tarım arazilerimize yakın olan ve bu köye 3 kilometre uzaklıkta olan alana taşınmak istediğimizi söyledik. Daha münasip bir yer olan ve maden sahasında yer almayan Başaran mevkiine yeni bir köy kurulmasını istiyoruz." diye konuştu.