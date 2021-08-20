Üye Girişi
Soma'da madenciler servis araçlarının yolunu kesip eylem yaptı - Son Dakika

Soma'da madenciler servis araçlarının yolunu kesip eylem yaptı

20.08.2021 15:50
Soma'da madenciler servis araçlarının yolunu kesip eylem yaptı, System.String[]

MANİSA'da, İmbat Madencilik'te çalışan 19 işçi kendilerine baskı, mobbing ve yevmiye cezaları uygulandığı iddiasıyla eylem başlattı.

MANİSA'da, İmbat Madencilik'te çalışan 19 işçi kendilerine baskı, mobbing ve yevmiye cezaları uygulandığı iddiasıyla eylem başlattı. Bine yakın işçinin de destek verdiği eylemde, madenciler mağdur olduklarını belirtirken, şirket ise disiplin dışı eyleme katılan işçiler hakkında hukuki işlem başlatılacağını duyurdu.

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de çalışan 19 işçi, kendilerine baskı, mobbing ve yevmiye cezaları uygulandığı iddiasıyla eyleme başladı. Eyleme dün sabah vardiyasından çıkan bine yakın işçi de destek verdi. Servis araçlarının önünü kesip madenden çıkışlara izin vermeyen işçiler, gece saatlerine kadar maden ocağının önünden ayrılmadı. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldı.

Madende işçi olarak çalışan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Ege Şube Başkanı Onur Köse, yaşadıklarını anlatıp, sorunlarının çözüme kavuşmasını beklediklerini söyleyerek, "Baskılar olmaya başladı. 3 defa yöneticilerle görüştüm. Her vardiyaya 3 amir görevlendirildi. Çalışanlara baskı arttı. Her defasında uyarmamıza rağmen amirler işçilere hakaret ederek, yevmiye cezaları yazmaya başladılar. Bizzat yöneticilere giderek, aşağıda baskı yapıldığını söyledim. 'Aşağıda baskı yok' dediler. 'Bunu siz 19 kişi, kafanızdan uyduruyorsunuz' dediler. 'Hayır' kendi kafamızdan uydurmuyoruz. Bu 19 kişinin sorunu değil, bu sorun madende çalışan 4 bin 800 kişinin sorunu. Bu baskılar olduğu sürece iş kazaları çoğalır, ölümler olur. Bunların olmaması için, insanca yaşamak için mücadelemizi veriyoruz. Ne zaman uyarsak, 'İşinize geliyorsa yapın, yapmıyorsanız bırakın gidin' diyerek, ithamlarda bulunuyorlar. Biz işçiyiz. Ayda 2 yevmiye ceza yediğimizde, mağdur oluyoruz. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Bunlar yüzünden ailelerimizle de sorunlar yaşamaya başladık" diye konuştu.ŞİRKETTEN YAZILI AÇIKLAMAİmbat Madencilik Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

"18 Ağustos 2021 günü 16.00-24.00 vardiyasında 19 çalışanımız yer altında tertip edildikleri görev yerlerine gitmeyerek yer altı silo bölgesinde toplanmışlar, vardiyanın sorumlu maden mühendisini darbetmişlerdir. 19 Ağustos 2021 günü itibarıyla 16.00-24.00 vardiyasına gelen aynı çalışanlar nizamiye bölgesinde izinsiz eylem yaparak 08.00-16.00 vardiyasından çıkan çalışanlarımızın servis araçlarının çıkışını engellemek suretiyle diğer çalışanların hürriyetini tahdit etmişlerdir. Çok tehlikeli iş kolunda faaliyet gösteren işletmemizde yapılan bu tür eylemler, iş sağlığı ve güvenliği konusunda işletmemizi ve tüm çalışanlarımızı riske atmaktadır. Uzun yıllar boyunca havzada, işletmemiz disiplin dışı eylemlere müsamaha göstermediği gibi bundan sonra da göstermeyecektir. Çalışanlarımızın ve kamuoyunun yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesini, bu paylaşımları yapanlar hakkında hukuki işlem başlatılacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."


Soma'da madenciler servis araçlarının yolunu kesip eylem yaptı
Soma'da madenciler servis araçlarının yolunu kesip eylem yaptı
Soma'da madenciler servis araçlarının yolunu kesip eylem yaptı
Soma'da madenciler servis araçlarının yolunu kesip eylem yaptı
Soma'da madenciler servis araçlarının yolunu kesip eylem yaptı
Soma'da madenciler servis araçlarının yolunu kesip eylem yaptı

İmbat Madencilik, Mobbing, Manisa, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Soma'da madenciler servis araçlarının yolunu kesip eylem yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Randers maçında sakatlık yaşayan kaptan Arda Turan, 1 ay sahalardan uzak kalacak 16:24 Randers maçında sakatlık yaşayan kaptan Arda Turan, 1 ay sahalardan uzak kalacak Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu 16:09 Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı 15:36 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı
Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti 15:27 Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var 14:26 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur 14:05 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur
Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: 13:52 Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: "İşlerim var, 150 bin avromu kaybedeceğim" Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 13:47 Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi

Son Dakika Haberleri
16:25 Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş
16:24 Randers maçında sakatlık yaşayan kaptan Arda Turan, 1 ay sahalardan uzak kalacak
16:08 Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu
16:06 İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi
15:36 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı
15:28 Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı
15:26 Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti
15:03 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi
14:47 Türkiye'deki bilet fiyatlarına taraftardan tepki geldi
14:25 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var
Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş         
16:26
Yeni yaşını oğluyla pozlarını paylaşarak kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor Yeni yaşını oğluyla pozlarını paylaşarak kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor         
16:19
İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi         
16:06
Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı         
15:28
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi         
15:04
Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu         
14:24
2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler 2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler         
14:02
Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon         
13:52
"Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek         
13:00
PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi         
12:49
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak         
11:55
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var         
11:44
Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek         
11:16
Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı         
11:13
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 16:32:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Soma'da madenciler servis araçlarının yolunu kesip eylem yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement