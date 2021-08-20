Soma'da madenciler servis araçlarının yolunu kesip eylem yaptı - Son Dakika

MANİSA'da, İmbat Madencilik'te çalışan 19 işçi kendilerine baskı, mobbing ve yevmiye cezaları uygulandığı iddiasıyla eylem başlattı. Bine yakın işçinin de destek verdiği eylemde, madenciler mağdur olduklarını belirtirken, şirket ise disiplin dışı eyleme katılan işçiler hakkında hukuki işlem başlatılacağını duyurdu.

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de çalışan 19 işçi, kendilerine baskı, mobbing ve yevmiye cezaları uygulandığı iddiasıyla eyleme başladı. Eyleme dün sabah vardiyasından çıkan bine yakın işçi de destek verdi. Servis araçlarının önünü kesip madenden çıkışlara izin vermeyen işçiler, gece saatlerine kadar maden ocağının önünden ayrılmadı. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldı.

Madende işçi olarak çalışan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Ege Şube Başkanı Onur Köse, yaşadıklarını anlatıp, sorunlarının çözüme kavuşmasını beklediklerini söyleyerek, "Baskılar olmaya başladı. 3 defa yöneticilerle görüştüm. Her vardiyaya 3 amir görevlendirildi. Çalışanlara baskı arttı. Her defasında uyarmamıza rağmen amirler işçilere hakaret ederek, yevmiye cezaları yazmaya başladılar. Bizzat yöneticilere giderek, aşağıda baskı yapıldığını söyledim. 'Aşağıda baskı yok' dediler. 'Bunu siz 19 kişi, kafanızdan uyduruyorsunuz' dediler. 'Hayır' kendi kafamızdan uydurmuyoruz. Bu 19 kişinin sorunu değil, bu sorun madende çalışan 4 bin 800 kişinin sorunu. Bu baskılar olduğu sürece iş kazaları çoğalır, ölümler olur. Bunların olmaması için, insanca yaşamak için mücadelemizi veriyoruz. Ne zaman uyarsak, 'İşinize geliyorsa yapın, yapmıyorsanız bırakın gidin' diyerek, ithamlarda bulunuyorlar. Biz işçiyiz. Ayda 2 yevmiye ceza yediğimizde, mağdur oluyoruz. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Bunlar yüzünden ailelerimizle de sorunlar yaşamaya başladık" diye konuştu.ŞİRKETTEN YAZILI AÇIKLAMAİmbat Madencilik Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

"18 Ağustos 2021 günü 16.00-24.00 vardiyasında 19 çalışanımız yer altında tertip edildikleri görev yerlerine gitmeyerek yer altı silo bölgesinde toplanmışlar, vardiyanın sorumlu maden mühendisini darbetmişlerdir. 19 Ağustos 2021 günü itibarıyla 16.00-24.00 vardiyasına gelen aynı çalışanlar nizamiye bölgesinde izinsiz eylem yaparak 08.00-16.00 vardiyasından çıkan çalışanlarımızın servis araçlarının çıkışını engellemek suretiyle diğer çalışanların hürriyetini tahdit etmişlerdir. Çok tehlikeli iş kolunda faaliyet gösteren işletmemizde yapılan bu tür eylemler, iş sağlığı ve güvenliği konusunda işletmemizi ve tüm çalışanlarımızı riske atmaktadır. Uzun yıllar boyunca havzada, işletmemiz disiplin dışı eylemlere müsamaha göstermediği gibi bundan sonra da göstermeyecektir. Çalışanlarımızın ve kamuoyunun yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesini, bu paylaşımları yapanlar hakkında hukuki işlem başlatılacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."