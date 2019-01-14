Son Dakika Haberleri: Soma'da Ölen Madenci, Memleketi Zonguldak'a Uğurlandı

Soma'da Ölen Madenci, Memleketi Zonguldak'a Uğurlandı

1 saat önce

MANİSA'nın Soma ilçesindeki, özel maden şirketine ait kömür ocağında, kamalama çalışması sırasında üzerine kaya parçası düşmesiyle yaşamını yitiren işçi Emin Karaçam'ın (45) cenazesi, evinin önünde kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Zonguldak'a gönderildi.

Soma'da Ölen Madenci, Memleketi Zonguldak'a Uğurlandı, System.String[]
MANİSA'nın Soma ilçesindeki, özel maden şirketine ait kömür ocağında, kamalama çalışması sırasında üzerine kaya parçası düşmesiyle yaşamını yitiren işçi Emin Karaçam'ın (45) cenazesi, evinin önünde kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Zonguldak'a gönderildi.

Soma'nın Eynez mevkisinde faaliyet gösteren bir kömür ocağında, dün saat 10.00 sıralarında kamalama çalışması sırasında üzerine kaya parçası düşen işçilerden Emin Karaçam ve Ramazan Cun yaralandı. Yaralanan 2 işçi, Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçilerden durumu ağır olan, evli ve 3 çocuk babası Karaçam, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karaçam'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki yapılan otopsinin ardından bugün öğlende yakınları tarafından alınan cenazesi, Soma'da Atatürk Mahallesi Kültür Sokak'taki evinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Karaçam için hellalik alındı. Ardından Soma Müftüsü Sıddık Durmuş tarafından dua okundu. Soma'daki kömür ocağı facialarında ölen madenciler için de dua edildi. Ardından Karaçam için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti Soma İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, faicanın yaşandığı maden şirketinin genel koordinatörü Gökalp Büyükyıldız ve üst düzey yöneticiler, Maden-İş Sendikası Soma 1, 2, 3 ve 4 Nolu Şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Karaçam'ın büyük oğlu 11 yaşındaki Nevzat Karaçam, ağabeyi Cemil Karaçam, diğer yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Karaçam'ın ikiz çocukları 6 yaşındaki Mustafa Karaçam ve Berat Karaçam ise cenazeye getirilmedi. Karaçam'ın eşi Esma Karaçam cenaze namazının kılınmasını uzaktan gözyaşı dökerek izledi. Kılınan namazın ardından Karaçam'ın cenazesi toprağa verilmek üzerere memleketi Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Çamköy köyüne gönderildi.

Öte yandan aynı kazada yaralanan diğer madenci, evli ve bir çocuk babası Ramazan Cun ise kırılan bacağı alçıya alındıktan sonra taburcu edildi. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:24 Kaynak: DHA

Zonguldak, Karaçam, Soma, Güncel
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