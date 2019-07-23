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Soma'da orman yangını

51 dakika önce

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Soma ilçesi Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Edremit, Bergama ve Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına 15 arazöz, 3 helikopter ve 4 dozerle müdahale ediyor.
Yangın alanının yakınında bulunan Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğü bünyesindeki ekipler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Soma'da orman yangını
Manisa, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:17 Kaynak: AA
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