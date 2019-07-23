Soma'da orman yangını
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Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:17 Kaynak: AA
'nın Soma
ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Soma ilçesi Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Edremit, Bergama
ve Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü
ekipleri yangına 15 arazöz, 3 helikopter ve 4 dozerle müdahale ediyor.
Yangın alanının yakınında bulunan Türkiye Kömür İşletmeleri
(TKİ) Ege
Linyitleri İşletme Müdürlüğü bünyesindeki ekipler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
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