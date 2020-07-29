Soma'da orman yangını (2) - Son Dakika

Soma'da orman yangını (2)

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Küçük Güney Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın ve arazinin sarp yapısının etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye, 1 amfibik uçak, 6 yangın söndürme helikopteri, 45 arazöz ve 20 su tankeri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Soma Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü itfaiye ekipleri destek verdi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği, günün ilk ışıklarıyla birlikte yangın dolayısıyla ortaya çıkan zararın tespitinin yapılacağı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:20

Kaynak: AA

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