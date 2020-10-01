Soma'da ormanlık alanda uyuşturucu satışı yapan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Soma'da ormanlık alanda uyuşturucu satışı yapan iki zanlı tutuklandı
Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
Cenkyeri Mahallesindeki ormanlık alanda devriye görevi yapan jandarma ekiplerince şüphelenilerek durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ve hassas terazi ile yakalanarak gözaltına alınan sürücü C.Y. (37) ile yanındaki Ş.K.'nın (28) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Dün düzenlenen operasyonda zanlıların üzerinden 77 gram metamfetamin ve 15 gram esrar çıkmıştı.
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