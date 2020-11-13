Soma'da, pandemi döneminde 8 milyon liranın üzerinde yardım yapıldı

Soma Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ilçede 8 milyon 116 bin 699 liralık yardım yapıldığını bildirdi.

Kaymakamlık, salgın döneminde ilçede yapılan sosyal destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Soma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 27 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar koronavirüs salgını sebebi ile ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi 6 bin 296 kişiye, toplam 6 milyon 296 bin lira sosyal yardım ödemesi yapıldığı belirtildi.

Ayrıca Soma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından aynı dönemde, ihtiyaç sahibi 4 bin 387 kişiye 1 milyon 356 bin 810 lira nakdi yardım, 2 bin 386 kişiye de, 463 bin 889 lira değerinde ayni yardım yapıldığı da bildirildi.