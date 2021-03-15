Soma'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika

Soma'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2)
15.03.2021 22:00
ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİManisa'nın Soma ilçesinde, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjü aşıp, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.
ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Manisa'nın Soma ilçesinde, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjü aşıp, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, kazada ağır yaralanan Uğur Kurşuncu (21) Soma Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Öte yandan kamyon şoförü Mustafa Ediz'in gözaltına alındığı öğrenildi.
Cevdet ŞEN/ SOMA (Manisa),
Son Dakika Kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınan Kanki Orçun'un hayati tehlikesi bulunuyor ABD'de araç yayaların arasına daldı: 3 ölü, 6 yaralı Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya'nın yeni projesi belli oldu Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'de kritik zirve! Erol Bulut'un takımdaki geleceği masaya yatırılacak Çarşaf tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevcut normalleşme uygulamaları bir süre daha devam edecek Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü